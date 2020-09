Gan Aled Biston | Pennaeth Cynnwys Cymraeg

Ar ôl wythnosau o ddisgwyl, cyhoeddwyd bod Gareth Bale yn ailymuno â’i gyn-glwb Tottenham Hotspur ar fenthyg. Bydd Bale yn ymuno â thîm Jose Mourinho am y tymor 2020/21 gan obeithio i helpu Spurs cynnal sialens am y teitl. Bydd Bale yn gwisgo crys rhif 9 ac yn siŵr o fod yn chwarae fel ymosodwr gyda Harry Kane, neu ar yr asgell yn lle Lucas Moura. Ond beth mae arwyddo i Spurs yn golygu i Uwch Gynghrair Lloegr ac i Gymru?

Yn sicr mae yna gyffro wrth weld Bale yn dychwelyd i Uwch Gynghrair Lloegr. Heb amau gadawodd Bale yn 2013 wedi iddo greu argraff a sicrhau ei hun fel un o chwaraewyr gorau yn hanes y gynghrair. O 2007 i 2013 sgoriodd Bale 42 gôl mewn 146 gêm, ystadegyn sydd yn fwy campus gan ystyried roedd Bale yn chwarae yn amddiffyn Spurs am bedair blynedd. Wedi iddo symud i’r asgell chwith roedd yn allweddol i ymosod Spurs, gan sgorio a chreu llawer o’i goliau. Cafodd dymor i’w gofio yn 2012/13 wrth iddo ennill PFA Players’ Player of the Year, PFA Young Player of the Year, FWA Footballer of the Year a Premier League Player of the Season. Tymor campus tu hwnt.

Wedi saith mlynedd o lwyddiant yn Sbaen, mae Bale nawr yn dychwelyd i Spurs ar fenthyg ar ôl blwyddyn neu ddau gythryblus gyda Real Madrid o dan Zinedine Zidane, lle nad oedd Bale yn chwarae llawer. Roedd hyn yn effeithio ar ei berfformiadau dros Gymru gan nad oedd Bale yn cael munudau i Real Madrid. Wrth iddo beidio chwarae yn gyson, nid oedd ffitrwydd Bale i safon chwarae 90 munud llawn heb unrhyw broblemau, ac roedd ei berfformiadau yn y crys coch ddim cystal â blynyddoedd cynt.

Ond nawr bod Bale wedi dychwelyd i Spurs, mae’n siŵr bydden yn ei weld yn chwarae bob wythnos, ac eithrio anafiadau. Bydd pawb yn ysu i weld yr un Bale eleni a welsom o 2011 i 2013, chwaraewr oedd llawn sgil, dawn, a chyffro. Ond yn siŵr bydd e’n cymryd amser i Bale addasu i chwarae yn gyson eto, mewn cynghrair llawer mwy ffisegol a gloiach ‘na La Liga, felly ni ddylem ei farnu’n rhy llym ar ôl cwpl o gemau.

Gyda Bale (gobeithio) yn chwarae’n gyson i Spurs tymor yma, cyfnerth bydd i dîm cenedlaethol Cymru wrth fynd i’r Ewros blwyddyn nesaf. Mae Bale wedi bod yn ganolog i lwyddiant Cymru ers iddo serennu i Spurs, gan chwarae rôl bwysig yn Ewro 2016 a helpu Cymru cyrraedd yr Ewros blwyddyn nesaf. Bydd ei bresenoldeb yn y tîm yn parhau i fod yn allweddol hyd at ei ymddeoliad, a bydd cael Bale sydd yn chwarae’n gyson yn cychwyn gemau yn yr Ewros fel cael un o chwaraewyr gorau’r byd ar ein ochr.

Bydd pawb yn syllu’n awchus ar gemau Spurs i weld pryd fydd Bale yn cychwyn ei gêm gyntaf, a bydd y Wal Goch yn gwylio’n ofalus dros y tymor i ddod mae hynny’n sicr.