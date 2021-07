Call for Cardiff Uni to review Stonewall ties faces backlash

Following the release of an open letter concerning the university’s partnership with Stonewall, a number of students, staff and alumni have drafted a response letter in opposition

By Jack Robert Stacey | Editor-in-Chief

As outlined in an open letter addressed to the Vice-Chancellor, fifteen lecturers and senior academics from Cardiff University have voiced their concerns over the institution’s close partnership with the LGBTQ+ rights charity Stonewall and, more specifically, its ‘Diversity Champions’ scheme.

The letter, which gained traction online via Twitter, calls for a review of “Cardiff University’s membership of the Stonewall Diversity Champions scheme”. It claims that the University’s current ties with Stonewall’s scheme has “wide-ranging implications across academic disciplines” and fails to appropriately respect the rights “of all staff and students, including women”.

Established back in 2001, the Stonewall Diversity Champions scheme was created to provide employers with tailored advice, resources and “practical support” in order “to make their workplaces more inclusive”. Stonewall reports that its membership-based scheme is currently used by approximately 850 different organisations in the UK, several of which are government departments and services, such as police forces and NHS trusts.

In their argument, the group maintain that academics at Cardiff University have a “fundamental” right to debate and exercise their “freedom of expression” without being excluded due to their views on gender, which they argue conflicts with the “demands” of Stonewall.

This open letter follows on from a recent controversy at the University of Essex, where two seminars were called off over accusations that speakers expressed “gender critical” and transphobic views. An independent report commissioned by Professor Anthony Forster, recently published as part of a larger review into the two events, alleges that Stonewall had provided the institution with “misleading policies” resulting in an “incorrect summary of the law” – though Stonewall asserts “have no basis” as the organisation reports to have “had no involvement at all in the decision that was reviewed by the report”.

As part of a statement concerning the Diversity Champions programme, a spokesperson for the LGBTQ+ charity said,

“Stonewall is proud to support more than 850 employers to create an inclusive working environment through our Diversity Champions programme”. “All employers need to ensure that their staff, including LGBTQ+ staff, are free from discrimination and prejudice at work, and our Diversity Champions programme is one way for organisations to be supported to meet this requirement”

In the period following the letter’s release, a number of students, staff and alumni have drafted their own open letter to the Vice-Chancellor in support of Cardiff University’s partnership with Stonewall and its Diversity Champions scheme.

This response, currently registering hundreds of signatures, asks that the University releases “a renewed statement of commitment to the rights and wellbeing of their LGBTQ+ staff and students”. It argues that the initial letter “represents an attempt to divide students and staff” which, as a result, “has already created an atmosphere of discomfort and fear”.

In their counter-letter, the opposition group contend that, whilst “people have the right to hold” transphobic and homophobic views, “the right of trans and non-binary people to live their lives as themselves, in dignity, safety and peace is not an academic ‘debate’ of any intellectual or moral merit”.

Georgia Day, the LGBT+ Officer at Cardiff University Students’ Union, said,

“It is more important than ever for Cardiff University to defend the rights of its queer, trans and non-binary students and staff, and to ensure trans and non-binary people feel welcome in all its spaces”.

A spokesperson for the University confirmed that the institution “will be responding in due course” and added that “whilst we actively encourage respectful academic debate our commitment to our LGBTQ+ community is longstanding and non-negotiable”. As part of “standard procedure” for the renewal of its membership in October 2021, Cardiff University intends to review its partnership with Stonewall and will “make a decision” after a “consultation with [its] academic and student community”.

Regardless of whether or not Cardiff University decides to renew its partnership with Stonewall and its Diversity Champions scheme, there is no doubt that the verdict will have significant ramifications for staff, students, and especially the LGBTQ+ community.

Fel yr amlinellwyd mewn llythyr agored a gyfeiriwyd at yr Is-Ganghellor, mae pymtheg darlithydd ac uwch academydd o Brifysgol Caerdydd wedi lleisio eu pryderon ynghylch partneriaeth agos y sefydliad gyda’r elusen hawliau LGBTQ + Stonewall ac, yn fwy penodol, ei gynllun ‘Diversity Champions’.

Mae’r llythyr, a enillodd tyniant ar-lein trwy Twitter, yn galw am adolygiad o “aelodaeth Prifysgol Caerdydd o gynllun Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall”. Mae’n honni bod gan gysylltiadau cyfredol y Brifysgol â chynllun Stonewall “oblygiadau eang ar draws disgyblaethau academaidd” ac yn methu â pharchu hawliau “yr holl staff a myfyrwyr, gan gynnwys menywod” yn briodol.

Sefydlwyd cynllun Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall yn ôl yn 2001 i roi cyngor, adnoddau a “chymorth ymarferol” wedi’u teilwra i gyflogwyr er mwyn “gwneud eu gweithleoedd yn fwy cynhwysol”.Dywed Stonewall fod ei gynllun sy’n seiliedig ar aelodaeth yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan tua 850 o wahanol sefydliadau yn y DU, y mae nifer ohonynt yn adrannau a gwasanaethau’r llywodraeth, megis heddluoedd ac ymddiriedolaethau’r GIG.

Yn eu dadl, mae’r grŵp yn cadw bod gan academyddion hawl “sylfaenol” i drafod ac arfer eu “rhyddid mynegiant” heb gael eu heithrio oherwydd eu barn ar ryw, y maent yn dadlau eu bod yn gwrthdaro â “gofynion Stonewall”.

Mae’r llythyr agored hwn yn dilyn dadl ddiweddar ym Mhrifysgol Essex, lle cafodd dwy seminar eu canslo dros gyhuddiadau bod siaradwyr yn mynegi safbwyntiau “rhyw feirniadol” a thrawsffobig.Mae adroddiad annibynnol a gomisiynwyd gan yr Athro Anthony Forster, a gyhoeddwyd yn ddiweddar fel rhan o adolygiad mwy i’r ddau ddigwyddiad, yn honni bod Stonewall wedi rhoi “polisïau camarweiniol” i’r sefydliad gan arwain at “grynodeb anghywir o’r gyfraith” – er bod Stonewall yn honni “nad oes sail” gan fod y sefydliad yn adrodd nad oedd wedi “ymwneud o gwbl â’r penderfyniad a adolygwyd gan yr adroddiad”.

Fel rhan o ddatganiad yn ymwneud â’r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth, dywedodd llefarydd ar ran yr elusen LGBTQ+,

“Mae Stonewall yn falch o gefnogi mwy na 850 o gyflogwyr i greu amgylchedd gwaith cynhwysol drwy ein rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth”. “Mae angen i bob cyflogwr sicrhau bod eu staff, gan gynnwys staff LGBTQ+, yn rhydd o wahaniaethu a rhagfarn yn y gwaith, ac mae ein rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth yn un ffordd o gefnogi sefydliadau i fodloni’r gofyniad hwn”.

Yn y cyfnod yn dilyn rhyddhau’r llythyr, mae nifer o fyfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr wedi drafftio eu llythyr agored eu hunain at yr Is-Ganghellor i gefnogi partneriaeth y Brifysgol â Stonewall a’i chynllun Hyrwyddwyr Amrywiaeth.

Mae’r ymateb hwn, sydd ar hyn o bryd yn cofrestru cannoedd o lofnodion, yn gofyn i’r Brifysgol ryddhau “datganiad o ymrwymiad o’r newydd i hawliau a lles eu staff a’u myfyrwyr LGBTQ+”.Mae’n dadlau bod y llythyr cychwynnol yn “cynrychioli ymgais i rannu myfyrwyr a staff” sydd, o ganlyniad, “eisoes wedi creu awyrgylch o anghysur ac ofn”.

Yn eu gwrth-lythyr, mae grŵp yr wrthblaid yn dadlau, er bod gan bobl yr hawl i ddal safbwyntiau trawsffobig a homoffobig, “nid yw hawl pobl drawsrywiol a phobl anneuaidd i fyw eu bywydau fel eu hunain, o ran urddas, diogelwch a heddwch yn ‘ddadl’ academaidd o unrhyw rinwedd deallusol neu foesol.

Dywedodd Georgia Day, y Swyddog LGBT+ yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd,

“Mae’n bwysicach nag erioed i Brifysgol Caerdydd amddiffyn hawliau ei myfyrwyr a’i staff queer, traws ac anneuaidd, a sicrhau bod pobl draws ac anneuaidd yn teimlo bod croeso iddynt yn ei holl leoedd”.

Cadarnhaodd llefarydd ar ran Prifysgol Caerdydd y bydd y sefydliad “yn ymateb maes o law” ac ychwanegodd “er ein bod yn mynd ati i annog trafodaeth academaidd barchus mae ein hymrwymiad i’n cymuned LGBTQ+ yn hirsefydlog ac yn ddi-drafod”.Fel rhan o “weithdrefn safonol” ar gyfer adnewyddu ei haelodaeth ym mis Hydref 2021, mae’r Brifysgol yn bwriadu adolygu ei phartneriaeth â Stonewall a bydd yn “gwneud penderfyniad” ar ôl “ymgynghori â’i chymuned academaidd a myfyrwyr”.

P’un a yw Prifysgol Caerdydd yn penderfynu adnewyddu ei phartneriaeth â chynllun Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall ai peidio, nid oes amheuaeth na fydd goblygiadau sylweddol i staff, myfyrwyr ac yn enwedig y gymuned LGBTQ+.

