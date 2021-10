“Cam yn ôl i ni yng Nghymru”: S4C yn colli’r hawl i ddarlledu’r chwe gwlad.

Mae Amazon Prime Video wedi cyhoeddi nhw fydd yn cynhyrchu darllediad gyfrwng Gymraeg a Saesneg ar gyfer gemau Cymru yn erbyn Seland Newydd, De Affrica, Fiji, ac Awstralia.

Gan Gracie Richards | Golygydd Taf-od

Mi fydd darllediadau byw ar gyfer gemau rhyngwladol Cymru yn yr Hydref ond yn cael eu darlledu trwy Amazon Prime video. Ni fydd y gemau ar gael i’w wylio ar deledu daearol trwy sianel S4C fel blynyddoedd cynt.

Yn lle, mi fydd S4C yn darlledu Uchafbwyntiau o’r gemau awr ar ôl y chwiban olaf. Mi fydd yr uchafbwyntiau hefyd ar gael trwy wefan S4C ar clic.

Mae Amazon eisioes yn cael yr hawliau i ddarlledu 17 0’r 20 gêm ryngwladol yn yr Hydref yn Saesneg. Mae hyn yn cynnwys pob gêm Cymraeg. Dyma’r tro gyntaf i ddarlledwr masnachol fuddsoddi yn opsiwn Cymraeg yng nghyd-destun rygbi.

Dwedir Alex Green, Rheolwr Gyfarwyddwr i Prime Video Sport Europe:

“We are always looking to offer more choice to Prime members in how they are able to watch live sport on Prime Video and it was important for us to deliver a Welsh-language feed for the Autumn Nations Series.”