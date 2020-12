🎥 Dyma’n Golygydd Digidol, Daniel O’Callaghan, yn trafod ac yn cyfweld ag unigolion am eu profiadau amrywiol gyda’r Clo Mawr ers mis Mawrth. Yn ogystal, dyma drafodaeth ystadegol gan Lloyd Warburton am effeithiau COVID-19 ar wahanol ardaloedd yng Nghymru. COVID-19 yn y Wlad a’r Ddinas.

🎥 Our Digital Editor, Daniel O’Callaghan, discusses and interviews individuals regarding their varied experienes with the Lockdown since March. Additionally, there’s a statistical discussion by Lloyd Warburton regarding the various effects that COVID-19 has on different areas in Wales. Covid-19 in rural and urban Wales.

