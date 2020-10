Wythnos Dysgu Cymraeg 2020

Nid wythnos arferol oedd hi ar BBC Radio Cymru rhwng 10-16 o Hydref. Cynhaliwyd wythnos i’n dysgwyr Cymraeg o bob cwr o’r byd i fwynhau eu hoff gerddoriaeth, ambell gyfweliad cofiadwy a llwyth o straeon difyr.

Nid wythnos arferol oedd hi ar BBC Radio Cymru rhwng 10-16 o Hydref. Cynhaliwyd wythnos i’n dysgwyr Cymraeg o bob cwr o’r byd i fwynhau eu hoff gerddoriaeth, ambell gyfweliad cofiadwy a llwyth o straeon difyr. Wythnos i sicrhau llais i’n dysgwyr. Wythnos i glodfori eu camp o fynd ati i ddysgu’r Gymraeg, beth bynnag fo’u cefndir, beth bynnag fo’u cymhelliant. Fel y nododd Rhuanedd Richards, Golygydd Radio Cymru, mewn datganiad ar wefan yr orsaf, “The purpose of this week is to celebrate learning Welsh, expand the provision available and provide a platform for learners’ voices’.

Wythnos Allweddol

Mae’r wythnos hon yn allweddol er mwyn sicrhau cydnabyddiaeth i’r miloedd sy’n mynd ati’n flynyddol i ddysgu’r iaith Gymraeg ac, o ganlyniad, yn cyfrannu’n sylweddol tuag at les a pharhad y Gymraeg.

Mae Radio Cymru’n greiddiol i’n dysgwyr gan roi cyfle iddynt wrando ar arlwy amrywiol o raglenni o fore gwyn tan nos. Mae’n ffordd rwydd i ddysgwyr o bob cefndir glywed y Gymraeg a’i hamrywiol acenion a hynny o fewn cyd-destunau gwahanol iawn I’w gilydd o fyd chwaraeon i’r newyddion ac o fyd adloniant i faterion cyfoes. Y tro hwn, serch hynny, y dysgwyr eu hunain oedd testun llawer iawn o’r rhaglenni a ddarlledwyd gan roi cyfle i wrandawyr arferol yr orsaf wrando ar hanes a chefndir cynifer o unigolion sy’n dysgu’r Gymraeg ym mhedwar ban byd.

Cynlluniwyd yr wythnos yn ofalus gydag amrywiaeth o raglenni megis Rhaglen Aled Hughes, Bore Cothi, Y Post Cyntaf, Dros Ginio, Geraint Lloyd ar y brif sianel ac yna rhaglen Caryl Parry Jones a Daf Du ar Radio Cymru 2 yn rhoi bri a sylw i’r rheiny sydd wrthi’n dysgu.

Bwriad Radio Cymru oedd sicrhau cyfle i’r dysgwyr ddewis eu hoff ganeuon wrth greu rhestr 10 uchaf o hoff ganeuon y dysgwyr gydag ‘Yma o Hyd’ gan yr anfarwol Dafydd Iwan yn dod i’r brig. Roedd hyn, wrth gwrs, yn gyfle i ddysgwyr newydd wrando ar y sianel yn ogystal â chynnig llwyfan i ddathlu ymroddiad dysgwyr o bob cefndir.

Siwrne i afael yn y Gymraeg

Un sydd newydd gychwyn ar ei siwrne i afael yn y Gymraeg yw Caitlin Davies. Mae Caitlyn wedi ymuno â chriw Cymraeg i Oedolion yng Nghaerdydd ac erbyn hyn yn derbyn gwersi Cymraeg yn wythnosol dros gyfrwng Zoom. Nododd ‘Dw i’n hoffi dysgu Cymraeg a dw i’n hoffi gwrando ar BBC Radio Cymru’.

Niferoedd yn tyfu

Mae’r dysgwyr yn hanfodol i gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Nodwyd ar wefan Dysgu Cymraeg bod 12,680 o bobl wedi mynd ati i ddysgu’r iaith yn 2018-2019 ac yna naid i 13,260 o bobl yn 2019-2020, tybed beth fydd cyfawnswm 2020-2021? Mae’n amlwg felly bod mwy a mwy o bobl yn mynd ati i ddysgu’r Gymraeg yn flynyddol, a gyda help platfformiau eraill megis Duo Lingo, Dysgu Cymraeg, Say Something in Welsh mae’n amlwg bod y gefnogaeth yno.

Mae’n amlwg i gynlluniau Radio Cymru ddwyn ffrwyth yr wythnos diwethaf gan roi lle haeddiannol i ddysgwyr y Gymraeg o fewn rhaglenni amrywiol. Yn yr un modd, rhoddodd y cynlluniau gyfle hefyd i siaradwyr y Gymraeg werthfawrogi ymdrechion dysgwyr ar draws Cymru a thu hwnt gan ryfeddu at eu hymroddiad mewn cyfnod mor anodd a heriol i bawb.