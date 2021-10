Dathlu Mis Hanes Pobl Ddu yng Nghymru

Mae'r DU yn dathlu Mis Hanes Pobl Du o'r 1af i'r 31ain o Hydref. Beth mae Cymru yn gwneud i ymuno yn y dathliadau bwysig?

Mae’r DU yn dathlu Mis Hanes Pobl Ddu o’r 1af i’r 31ain o Hydref. Beth mae Cymru yn gwneud i ymuno yn y dathliadau bwysig?

Mae’n fis i ddathlu Hanes a Threftadaeth Affrica trwy ddigwyddiadau fel darlithoedd, cynadleddau, cyngherddau a rhaglenni arbenigol mewn amryw o ganolfannau cymunedol, Ysgolion ac Amgueddfeydd.

Mae’r Mis yn bwysig i bwysleisio unigolion a chymunedau Affricanaidd a Charabiaidd y Deyrnas Unedig (DU) sydd wedi bod yn sylfaenol i ddiwylliant Prydain am ddegawdau.

Mae ei bwysigrwydd fel dathliad mis o hyd hefyd yn tynnu sylw at symudiadau fel ‘Black Lives Matter,‘ mudiad a sefydlwyd i ddileu goruchafiaeth wen yn dilyn rhyddfarn llofrudd Trayvon Martin. Mae’r symudiad yn dod a phobl o bob cefndir at ei gilydd i adeiladu pŵer yn erbyn trais hiliol.

Maent hefyd yn dod a sylw tuag at y Genhedlaeth Windrush, Unigolion o wledydd Carabiaidd a theithiodd i’r Deirnas Unedig rhwng 1948-1971.

Yng Nghymru:

Ar draws Cymru mae yna amrywiaeth o ddigwyddiadau sy’n dathlu Mis Hanes Pobl Dduon. Mi fydd rhain yn para tu hwnt i ddiwedd y mis. Am fwy o wybodaeth cer i wefan ‘Mis Hanes Pobl Dduon.’

Betty Campbell

Mae cofeb o Betty Campbell, y pennaeth du cyntaf yng Nghymru wedi’i godi yng Nghaerdydd.

Hon yw’r gofeb gyntaf, ffeithiol o Gymraes i’w gael ei godi i gymharu gyda’r nifer gwrywaidd a welir ardraws y ddinas. Wneir hyn yn bosib gan ymdrechion y grŵp menywod Cymraeg ag ymgyrchwyd dros gael heneb fenywaidd.

Mae’r gofeb yn atgoffeb parhaol o’i waith i wella bywydau nifer o bobl a hyrwyddo cydraddoldeb yng Nghymru.

Pwy yw Betty Campbell?

“An inspiration to other black and ethnic minority people.” – Carwyn Jones