Dileu cynnwys ‘hiliol’ sianel YouTube Gymreig

Mae peth cynnwys y sianel Voice of Wales wedi cael eu dileu oherwydd eu bod yn groes i ganllawiau gwefan YouTube. Ond pa fath o gynnwys sydd ar y sianel hon?

Gan Aled Biston | Pennaeth Taf-od

Mae sianel YouTube Gymreig wedi ei labelu’n ‘hiliol’ a’i chyhuddo o ddarlledu iaith a

syniadaeth ‘ffiaidd’ ac ‘annerbyniol’ wedi ymchwiliad gan raglen Newyddion S4C. Enw’r

sianel yw ‘Voice of Wales’ a dechreuodd y sianel darlledu ym mis Gorffennaf y llynedd, ac

mae dros 5,000 o bobl yn tanysgrifio i’r sianel. Cyflwynwyd cynnwys y sianel gan ddau ddyn

o ardal Abertawe- Dan Morgan a Stan Robinson, ac mae eu cynnwys wedi cofnodi cyfanswm

o 350,000 o sesiynau gwylio hyd yma. Yn sgil ymchwiliad Newyddion S4C, mae YouTube

wedi dileu peth cynnwys lle mae Voice of Wales yn ymddangos a rhwystro hysbysebion rhag

ymddangos ar fideos eraill. Ond beth yn union yw cynnwys y sianel hon?

Mae Dan Morgan a Stan Robinson yn aelodau o’r blaid UKIP, a dywed nhw eu bod yn rhoi

llais i’r rhai sydd ddim yn cael eu cynrychioli gan gyfryngau prif ffrwd. Mae’r ddau yn

gwahodd gwesteion gwaharddedig ar eu sianel hefyd, gan gynnwys y grŵp ‘Proud Boys’ o

ogledd America sydd wedi cael eu gwahardd gan Facebook, Twitter ac Instagram. Yng

Nghanada, maen nhw wedi cael eu gwahardd yn llwyr wedi i’r llywodraeth yno farnu eu bod

nhw’n fudiad terfysgol. Mae Tommy Robinson a Katie Hopkins hefyd wedi ymddangos ar y

sianel, mae’r ddau ohonynt wedi’u gwahardd gan Twitter am dorri canllawiau’r wefan

honno o ran casineb. Mae rhai gwleidyddion Cymreig amlwg wedi ymddangos ar y sianel

hefyd, gan gynnwys unig Aelod Seneddol UKIP, Neil Hamilton a chyn-ymgeisydd etholiadol

Ceidwadol Felix Aubel.

Bu’r sianel hefyd yn bresennol mewn protestiadau dadleuol, gan ddarlledu sylw sydd yn

ymddangos yn ffafriol i’r rheiny sydd wedi bod yn ceisio tarfu ar chwaraewyr pêl-droed

Abertawe wrth iddyn nhw benglinio i gefnogi mudiad Black Lives Matter, yn ogystal â rhai

oedd yn dangos gwrthwynebiad i gartrefi ceiswyr lloches mewn gwersyll hyfforddi milwrol

yn Sir Benfro. Yn ogystal â darlledu cynnwys dadleuol, mae iaith y ddau (Dan Morgan a Stan

Robinson) wedi codi pryderon. Mewn un fideo, mae Mr Robinson yn dweud nad yw eisiau

clywed am newyddion India, a bydd ef yn ‘mynd ar jet ac yn mynd i eisiau’ os oedd eisiau

gwybod am newyddion y wlad. Ategodd at ei sylwadau gan ddweud bod ‘’mob’ Fwslimaidd

Pacistan yn broblematig’. Tra’n darlledu’n fyw o Fae Caerdydd mewn fideo arall, mae Mr

Morgan yn gwneud y sylw canlynol wrth weld posteri o bobl ddu amlwg yn y ffenestri: ‘Beth

yw’r adeilad yma?… Cyngor Celfyddydau Cymru… achos ni gyd yn gwybod dyma beth sydd

ar ddod yng Nghymru. Cyngor Celfyddydau Affricanaidd Cymru. Oedd e’n ddweud hynny?

Nag oedd. Ond mi ddylai wneud’.

Mewn datganiad, dywedodd YouTube bod eu canllawiau yn gwahardd defnyddio iaith

casineb a’u bod nhw’n cael gwared ag unrhyw fideos a sylwadau sydd yn torri’r polisïau

yma. Erbyn hyn, mae YouTube wedi dileu tri fideo yn cynnwys Voice of Wales ac wedi

rhwystro hysbysebion ar chwe fideo pellach. Yn sicr mae cynnwys y sianel wedi peri gofid i

lawer, ac nid oes amau bydd YouTube yn cadw llygaid ar y cyfrif yn y dyfodol agos.