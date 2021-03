International Women's Day 2021 may be overshadowed in some ways by the ongoing COVID-19 pandemic, but there's no denying its importance. Happy International Women's Day!

By Tirion Davies | Editor-in-Chief

International Women’s Day is celebrated by millions across the globe each year. A focal point for the women’s rights movement, it is a time to celebrate and amplify the voices of women all over the world who have faced discrimination because of their gender.

Started in New York City in 1909 by the Socialist Party of America, with women marching for shorter working hours, better pay and the right to vote, International Women’s Day began as National Women’s Day a year later.

The day was first celebrated in 1911, in Austria, Denmark, Germany and Switzerland, with the centenary celebrated in 2011, making 2021 the 110th celebration of the holiday. 1917 saw the women’s strike in Russia, which led to Russian women gaining suffrage by the Tsar, which, on the Gregorian calendar, happened on March 8 – indicating why exactly we celebrate IWD on this day each year.

International Women’s Day was adopted by the feminist movement in 1967, and the United Nations began officially celebrating International Women’s Day in 1977.

Although during a global pandemic, International Women’s Day may not seem important to some, it is a time to celebrate the incredible women we are surrounded by and to implore ways we can better improve the disparity between men and women in the world.

The United Nation’s 2021 theme is “Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world”. This year’s theme celebrates the efforts made by women and girls during this pandemic in shaping a more equal future and recovering from COVID-19.

According to the UN,

“Women stand at the front lines of the COVID-19 crisis, as health care workers, caregivers, innovators, community organisers, and as some of the most exemplary and effective national leaders in combating the pandemic. The crisis has highlighted both the centrality of their contributions and the disproportionate burdens that women carry”.

International Women’s Day is not, however, limited to white women and those born with female anatomy. International Women’s Day is a celebration for anyone who identifies as a woman and can relate to the struggles many women have to face. Intersectionality is an important part of inclusivity.

There is an International Men’s Day, celebrated on November 19, celebrating male role-models and raising awareness of male well-being, though International Women’s Day is a more widely celebrated holiday. International Women’s Day is not celebrated because men are unimportant, but rather because most men have greater opportunities than the majority of women, and being a man is not seen as a minority.

Many still question why it is that we need International Women’s Day, and the most basic answer is that gender parity is still a major issue in our everyday lives. According to the IWD campaign, as reported by the BBC, “none of us will see gender parity in our lifetimes, and nor likely will many of our children”.

Data from UN Women revealed that the COVID-19 pandemic could wipe out 25 years of increasing gender equality. Women have been found to be doing significantly more domestic chores and family care due to the ongoing pandemic, which has been found to impact job and education opportunities.

International Women’s Day is incredibly important in breaking down barriers and combating harmful stereotypes often presented against women.

Misogyny and sexism are still prevalent in today’s society, and International Women’s Day seeks to celebrate women’s achievements and rally against inequality for all women.

This International Women’s Day, it’s important to amplify the voices of those around us and encourage equality for all. Hopefully, gender parity won’t be so unattainable in our lifetime.

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Ferch yn cael ei ddathlu gan filiynau o bobl ar draws y byd yn flynyddol. Mae’r diwrnod yn gyfnod i ni ddathlu a chodi lleisiau menywod sydd wedi wynebu anffafriaeth oherwydd eu rhyw.

Dechreuodd Diwrnod Rhyngwladol y Ferch yn Efrog Newydd yn 1909 gan Blaid Sosialaidd America, gyda menywod yn gorymdeithio dros oriau gweithio llai, gwell tâl, a’r hawl i bleidleisio. Dechreuodd Diwrnod Rhyngwladol y Ferch fel Diwrnod Cenedlaethol y Ferch y flwyddyn nesaf.

Dechreuodd y dathliadau cyntaf Diwrnod Rhyngwladol y Ferch yn 1911 yn Awstria, Denmarc, yr Almaen, a Switzerland, gyda chanmlwyddiant y diwrnod yn cael ei ddathlu yn 2011, yn meddwl mai’r 110fed blynedd yw hi eleni. Llwyddodd menywod Rwsia i dderbyn y bleidlais yn 1917, ar Fawrth 8, lle cyhoeddwyd y dyddiad hynny fel Diwrnod Rhyngwladol y Ferch am y tro cyntaf.

Roedd y dathliadau wedi’i mabwysiadu gan y mudiad ffeministaidd ym 1967, a ddechreuodd y Cenhedloedd Unedig i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Ferch yn 1977.

Er nad yw Diwrnod Rhyngwladol y Ferch yn cael ei weld fel cyfnod fwyaf pwysig i rai wrth fod ni gyd yn delio gyda pandemig, mae’n cyfnod i ni ddathlu’r menywod o’n cwmpas, ac i wella’r gwahaniaethau rhwng dynion a menywod yn y byd a’r safle gwaith.

Y flwyddyn hon, thema’r Cenhedloedd Unedig am Ddiwrnod Rhyngwladol y Ferch yw “Menywod yn arweinyddiaeth: Cyflawni dyfodol cyfartal ym myd COVID-19”.

Nid yw Diwrnod Rhyngwladol y Ferch i’w ond ddathlu gan fenywod gwyn, abl, a’r rhai wnaeth eu geni gydag anatomeg fenywaidd. Mae’r diwrnod yna i ddathlu pawb sy’n adnabod ei hun fel menyw, ac unrhyw un gall uniaethu gyda’r hyn mae’n rhaid i fenywod delio gydag ef. Mae croestoriadoldeb yn bwysig wrth drafod cynwysoldeb.

Oes, mae yna Ddiwrnod Rhyngwladol y Dyn, sy’n cael ei ddathlu ar Dachwedd 19, yn dathlu dynion ac iechyd meddyliol llwyddiannus i ddynion, ond ar y cyfan, nid yw’r diwrnod hynny’n derbyn yr un ymateb yn rhyngwladol. Nid yw Diwrnod Rhyngwladol y Ferch yn cael ei ddathlu i fynd yn erbyn dynion, ond yn hytrach er mwyn ddathlu a gwella bywydau menywod, sy’n aml yn cael eu gweld fel lleiafrifoedd, lle nad yw ddynion.

Mae rhai dal i ofyn pam ein bod ni’n dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Ferch, a’r ateb fwyaf syml yw bod anghydraddoldeb rhywiol dal i fod yn broblem anferthol yn y byd. Yn ôl IWD, ni fydd nifer ohonom yn weld cydraddoldeb rhyw yn ein bywydau, ac mae’n annhebyg bydd ein plant chwaith.

Yn ôl data gan y Cenhedloedd Unedig, gall y pandemig yma waredu ar o leiaf 25 mlynedd o gydraddoldeb rhyw. Mae menywod wedi’i ddarganfod i’w wneud mwy o dasgau domestig yng nghanol y pandemig, sydd wedi’i ddarganfod o gael effaith ar gyfleoedd swyddi ac addysg.

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Ferch yn hynod o bwysig i waredu ar rwystrau a gwahardd ar ystrydebau sydd yn aml yn ymddangos yn erbyn menywod.

Heddiw, mae’n bwysig ein bod yn ymhelaethu lleisiau’r rhai o’n cwmpas ac annog cydraddoldeb i bawb. Gobeithio na fydd cydraddoldeb rhyw mor anghyraeddadwy yng nghyfnod ein bywydau.