Is it too soon to return to normal life?

As Caerphilly goes under local lockdown following the easing of COVID-19 lockdown measures, is it a sign that we're trying to go back to normal life too soon?

By Tirion Davies | Editor-in-Chief

After five months of lockdown, many were growing agitated and have been eager to return to their normal lives, without the threat of COVID-19 looming over them.

As lockdown measures began to be eased by national governments across the UK, it seemed likely normal life would soon be on the horizon once again.

But as cities across the UK go back to having to follow stricter lockdown measures yet again, it begs the question as to whether we tried to go back to normal life too soon?

The news that Caerphilly will go back into local lockdown, following 151 positive tests in one week in the area, follows just days after pupils returned to school across Wales, and many returned to work.

BBC analysis noted Caerphilly as the second worst-hit area in the UK, following Bolton, for COVID-19 cases over the week commencing August 31. According to the analysis, case rates in Bolton were as many as 128 cases per 100,000 of the population whilst Caerphilly saw 83.4 cases per 100,000, (based on new data).

There is now a risk Merthyr Tydfil and Rhondda Cynon Taff will soon follow into their own local lockdown. Merthyr is now the area with the second largest number of COVID-19 cases in Wales, with cases rising to around 51.4 cases per 100,000 of the population.

The proportion of positive cases of COVID-19 across Wales has doubled in the past four weeks, from 1% to 2.5%.

Cardiff will also need to be monitored for its number of positive COVID-19 tests in the coming weeks.

The Welsh capital had 19 positive cases per 100,000 during the week beginning 2 September, with the average in Wales remaining around 16 positive cases per 100,000. It’s believed the number of positive cases will increase when students return for the beginning of the semester at the end of September.

With more people in the city and more people in the pubs, it’s no surprise there is an expectation that the beginning of the autumn semester and the further easing of lockdown might lead to an increase in positive testing while people try to go back to normal life.

Coyote Ugly in Cardiff recently came under fire for not following COVID-19 guidelines set out by the Welsh Government, and there have been concerns that restaurants and bars reopening indoor areas might see a rise in cases.

Many students returning to Cardiff will be eager to follow the student norm of staleying out late and hitting the clubs with party-goers packed onto dance floors. Yet, of course, that won’t be how life will be this year, and many of us already know that.

It isn’t only young people who are waiting for their old lives to begin again, of course. The world seems nostalgic for a way of living we last experienced merely months ago.

With the easing of lockdown restrictions, it can be easy to fall back into old habits; it feels as though life is closer to returning to the norms of 2019.

Yet, although we’re all eager to return to our normal lives, we need to remember that these are unprecedented times, and life really isn’t normal at the moment. Going back to the way things used to be too soon could cause a rise in positive cases which might lead to more restrictions, and more importantly, more deaths.

Our lives will eventually go back to normal, but for now, it’s arguably more important to keep everyone safe.

Ar ôl pum mis o gyfnod clo, bu nifer yn dechrau dod yn fwy cynhyrfus, ac yn fwy na barod i ddychwelyd i’w bywydau arferol, heb orfod byw dan gyfyngiadau’n coronafeirws.

Wrth i lywodraethau’r Deyrnas Unedig dechrau hwyluso’r mesurau clo, am gyfnod, roedd hi’n edrych fel petai bod bywydau arferol yn fwy tebygol.

Ond, wrth i ddinasoedd ar draws y DU gorfod symud i ddilyn mesurau clo llym unwaith eto, mae’n peri’r cwestiwn os oedden ni wedi ceisio dychwelyd i fywyd arferol yn gynharach na ddylen ni.

Diwrnodau wedi i ddisgyblion ddychwelyd i ysgol a nifer ddychwelyd i waith, ceir y newyddion bod Caerphilly wedi gorfod dilyn ail gyfnod clo, wedi iddynt dderbyn 151 achos positif o coronafeirws dros un wythnos.

Erbyn hyn, mae’r BBC wedi sôn mai Caerphilly yw’r ail ddinas yn y DU sydd wedi’i heffeithio’n wael gan y coronafeirws, yn dilyn Bolton yn Lloegr, am achosion positif dros wythnos Awst 31. Yn ôl dadansoddiad y BBC, bu nifer achosion positif yn Bolton mor uchel â 128 achos positif am boblogaeth o 100,000 tra bu Caerphilly yn weld 83.4 achos positif am boblogaeth o 100,000.

Ceir nawr risg mai Merthyr a Rhondda Cynon Taf bydd yr ardaloedd nesa i weld ail gyfnod clo. Merthyr yw’r ardal yng Nghymru gyda’r nifer uchaf o achosion positif yng Nghymru ar ôl Caerphilly, gyda 61 achos positif yn yr wythnos Medi 2.

Bu canran yr achosion positif coronafeirws yng Nghymru yn dybli yn y pedair wythnos diwethaf, yn codi o 1% i 2.5%.

Caerdydd yw ardal arall yng Nghymru bydd yn cael ei monitro’n fwy yn yr wythnosau nesaf. Yn ystod yr wythnos Medi 2, gwelodd y brifddinas 19 achos positif, gyda’r cyfartaledd yng Nghymru yn parhau i fod tua 12 achos positif o boblogaeth 100,000 yn ystod yr un cyfnod. Mae nifer yn teimlo bydd y canran yma’n codi erbyn i fyfyrwyr ddychwelyd i’r brifddinas.

Gan fydd mwy o bobl ar y strydoedd, a mwy o bobl yn y pub, mae’n amlwg bod pryder y bydd y canran achosion positif yn codi’n gyflym yng Nghaerdydd.

Yn ddiweddar, bar Coyote Ugly yng Nghaerdydd oedd un o’r sefydliadau lle gwelir nad oedd mesurau gan y llywodraeth yn cael ei ddilyn. Yn dilyn hyn, mae’r gofid y bydd mwy o sefydliadau nad yw’n dilyn mesurau’r llywodraeth yn y brifddinas yn achosi fwy o achosion positif.

Mae’n siŵr bydd nifer o fyfyrwyr sy’n dychwelyd i Gaerdydd yn awyddus i barhau gyda thraddodiadau’r gorffennol o aros yn bar tan oriau mân y bore heb wagle i allu symud. Ond wrth gwrs, nid fel hyn bydd weddill y flwyddyn yn digwydd, fel mae nifer ohonom yn ymwybodol erbyn hyn.

Wrth gwrs, nid bobl ifanc yn unig sydd wedi achosi’r canran uchel o achosion positif. Mae’r byd yn hiraethu am ffordd o fyw wnaethon ni brofi misoedd yn ôl.

Gan fod mesurau clo yn dechrau hwyluso, mae’n hawdd dilyn hen arferion; mae bywyd bron yn teimlo fel bod hi’n agos i fywyd yn 2019.

Ond, er ein bod ni gyd yn awyddus ddychwelyd i’n hen arferion, mae’n rhaid cofio bod y cyfnod yma’n cyfnod ni ellir wedi’i rhagweld, ac nid yw bywyd yn arferol ar hyn o’r bryd. Os ydym yn parhau i fywyd arferol yn rhy gynnar, bydd canran yr achosion positif yn codi’n uwch ac yn uwch a bydd hi’n anoddach ei wella dros yr hir dymor. Gall arwain at fwy o gyfyngiadau, ac wrth gwrs, fwy o farwolaethau.

Bydd ein bywydau yn dychwelyd i’r ffordd oedd hi’n arfer bod rhywbryd, ond am nawr, mae’n pwysicach cadw pawb yn iachus ac yn ddiogel.