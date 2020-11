Pryd o Daf-od: Megan Evans

Yn Pryd o Daf-od wythnos yma, Megan Evans, Llywydd Clwb y Mynydd Bychan, sydd yn trafod beth yw'r gymdeithas a'r gweithgareddau maent yn eu gwneud.

Gan Megan Evans | Cyfrannwr Taf-od

Clwb y Mynydd Bychan yw gymdeithas ar gyfer fyfyrwyr Cymraeg sydd yn astudio Meddygaeth o fewn Brifysgol Caerdydd. Prif nod Clwb y Mynydd Bychan yw gadael i feddygon Cymraeg gymdeithasu ymysg ei gilydd. Eleni, fi yw’r llywydd ag rydw i a’r aelodau eraill o’r pwyllgor yn gweithio’n galed i barhau gyda’r gymdeithas er cyfyngiadau COVID-19. Yn gymdeithasol, mi ddechreuodd y clwb yn 2010 gyda nifer fach o aelodau ynddi, ond ers hynny mae aelodau’r clwb yn mynd o nerth i nerth gyda dros 100 o aelodau. Roedd hi’n brofiad gwych cael siarad am y clwb ar raglen Prynhawn Da ar S4C yr wythnos diwethaf sydd yn dangos bod hi’n cryfhau ac yn denu fwy o sylw.

Yn syml, yr hyn rydym ni’n ei wneud fel clwb yw trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac ambell sesiwn adolygu o fewn y flwyddyn. Fel arfer, rydym yn cynnal digwyddiadau a fydd yn apelio at bawb sydd yn gallu amrywio o noson allan yn y dafarn i ginio Nadolig mewn bwytai. Mae’r sesiynau adolygu yn cael ei rhannu dros y flwyddyn ac yn dueddol yn cyd-fynd gyda’r amser o orffen modiwl neu amser arholiadau. Mae’n gallu bod yn anodd delio gyda’r trawsnewid o ddysgu’r termau i gyd yn y Gymraeg yn yr ysgol ac wedyn yn dod i mewn i’r brifysgol lle mae pob dim yn y Saesneg. Mae’r sesiynau adolygu yma yn fuddiol iawn oherwydd mae cael esboniad yn y Gymraeg yn gwneud i rywun ddeall yn well. Rydym yn gweld hi’n wahanol iawn y flwyddyn hon gyda’r firws yn parhau, ond rydym yn addasu yn dda ac yn cynnal nifer fawr o sesiynau dros ‘Zoom’. Hyd yn hyn, rydym wedi cynnal sesiwn croesawu ac mewn pythefnos fydd yna sesiwn adolygu yn bennaf at flynyddoedd 2, 3 a 4 er mwyn rhoi help a chymorth tuag at yr arholiadau clinigol.

Y flwyddyn hon, rydym ni wedi penderfynu sefydlu system o fewn y clwb sydd yn creu teuluoedd bach. O ganlyniad i hyn, gall rhywun o’r flwyddyn gyntaf cael ei bartneru gyda rhywun o’r ail flwyddyn. Gall hyn helpu’r unigolion yn y flwyddyn gyntaf ofyn unrhyw gwestiynau yr hoffent eu gofyn gan ein bod yn deall yn iawn fod dysgu o adre yn gyfnod anodd i bawb.

Heb os nag oni bai, roedd y clwb yma yn help mawr imi fel myfyriwr yn y flwyddyn gyntaf, yn enwedig y misoedd cyntaf yn y brifysgol. Roedd y clwb yn gadael imi ddod i adnabod pobl sydd yn dod o’r un fath o gefndir. Heb amheuaeth, roedd bod ar gwrs gyda dros 300 o bobl yn frawychus iawn, ond roedd y clwb yma yn gadael imi gymdeithasu a dod i adnabod fwy o bobl mewn cymuned glos dros gyfrwng y Gymraeg.

Os ydych chi’n fyfyriwr meddygol ac sydd ddim yn rhan o’r clwb eto sbïwch ar ein dudalen Facebook, Twitter ac Instagram er mwyn darganfod fwy am y clwb ac yr hyn rydyn ni’n ei gynnig.