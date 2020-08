Newidiadau: Bydd myfyrwyr yn gweld llu o newidiadau ym mis Medi.

Gan Annell Dyfri

Gyda phrifysgolion Cymru wedi’u heffeithio yn sgil pandemig y Coronafeirws, rhaid oedd addasu a chynllunio am flwyddyn academaidd tra gwahanol.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi ei gweledigaeth am y flwyddyn academaidd i ddod gan nodi ei bod yn edrych ymlaen i groesawu’r myfyrwyr yn ôl i’r brif ddinas. Nododd y Pro Is-Ganghellor, Claire Morgan, fod y sefydliad yn cydymffurfio â rheolau diogelwch y Llywodraeth.

‘We expect to welcome you all back to Cardiff in the new academic year, and we are continuing to plan how we will provide you with some campus activity as part of a high-quality blend of on-campus and digital education provision’, meddai.