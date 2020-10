Should celebrities share their politics?

Celebrities hold a big influence in society. Should celebrities always share their politics, and do public endorsements from celebrities mean fans are doing their own political research?

By Tirion Davies | Editor-in-Chief

Following the infamous presidential debate which took place last week in Ohio, many of us have noticed that some of our favourite celebrities have indicated who they may be endorsing for the American Presidency in 2020.

With just a month to go, actors like Dwayne “the Rock” Johnson have begun endorsing their favoured candidates for President, with many in support of Biden, and a few endorsing Trump’s second term as President. Kanye West notably showed his support for Trump, calling him his ‘brother’, before deciding to run against Trump and Biden in the 2020 Presidential Election.

It was a similar discussion when British celebrities were showing their support for different candidates during the 2019 General Election.

Katie Hopkins publicly endorsed the Conservative Party, Liam Gallagher showed his support of the Green Party, Stormzy famously endorsed Labour, and Rachel Riley announced she’d be voting for the Liberal Democrats ahead of last year’s election.

Celebrities sharing their politics has become part of our culture. Often, when celebrities choose to keep their politics to themselves, many can turn against them and argue against their silence.

According to a study in the European Journal of Marketing, a celebrity endorsement will make those with a limited interest in politics 28% more likely to vote, compared with an endorsement by somebody who isn’t famous.

It’s not entirely a bad thing that celebrities might choose to get political – it increases the numbers of voters, especially amongst people who wouldn’t often vote. However, celebrity endorsements may encourage some to vote in the same way their celebrity idol might, instead of in a way which is calcur_ lated and will positively impact their life.

Undoubtedly, celebrities hold a big influence in society. Endorsing political candidates from any country can be hard, both because politics is such a controversial subject, but also because celebrities are not experts. They cannot always accurately educate everyone on all social issues which might be relevant to each individual.

Their opinions are highly regarded – to an extent more so than many political scientists. It’s not to say some celebrities from across the globe aren’t eager to educate others on politics; the Captain America actor Chris Evans started a website called ‘A Starting Point’ to help better educate the American public on politics ahead of the November elections.

Generally, celebrities endorsing political candidates isn’t harmful. Everyone has an opinion. It’s more the concern of whether public endorsements encourage fans to research policies before they run to the voting booth.

Voting is vital in acting change. Regardless of who you vote for, you are voting for how you want your future to be. Without researching a candidate a celebrity has endorsed, you could accidentally find yourself voting for a candidate whose political standpoint does not align with yours just simply because you trust the opinion of your favourite singer or actor.

Ahead of the Welsh Assembly elections next May, it’s important to analyse each party’s politics in order to decide which changes you’d like to see made in our society.

Yn dilyn y ddadl arlywyddol Americanaidd cymrodd lle yn Ohio, wnaeth nifer ohonom sylweddoli bod rhai o’n hoff enwogion wedi tangos pwy eu bod yn cefnogi am yr Arlywydd Americanaidd nesaf.

Gyda mis cyn yr Etholiad Americanaidd, bu actorion fel Dwayne Johnson yn dechrau cefnogi eu hoff ymgeisydd ar gyfer Arlywydd, gyda nifer yn cefnogi Joe Biden, ond rhai hefyd yn cefnogi ail dymor Trump fel Arlywydd. Bu Kanye West yn amlwg un o’r enwogion sydd wedi dangos cefnogaeth at Trump, yn ei alw’n ‘brawd’ cyn penderfynu rhedeg yn erbyn Trump fel Arlywydd yr UDA.

Tebyg oedd hi yn ystod cyfnod yr Etholiad Cyffredinol yn 2019, gydag enwogion Prydeinig yn dangos eu cefnogaeth i nifer am wahanol ymgeiswyr.

Katie Hopkins oedd un wnaeth sôn yn gyhoeddus ei bod yn cefnogi’r blaid Ceidwadwyr; Liam Gallagher wnaeth dangos ei gefnogaeth i’r Parti Gwyrdd a Storzmy wnaeth dangos ei gefnogaeth i Lafur cyn etholiad llynedd.

Enwogion yn rhannu eu barnau gwleidyddol sydd wedi dod yn rhan annatod o’n bywydau erbyn hyn. Yn aml, os nad yw enwogion yn rhannu eu barn wleidyddol, mae eraill yn eu beirniadu am beidio dangos cefnogaeth i un blaid neu’r llall.

Yn ôl astudiaeth yn yr European Journal of Marketing, mae sôn bod cefnogaeth gan enwogion yn wneud y rhai sydd lai tebygol o bleidleisio 28% yn fwy tebygol o bleidleisio yn etholiad nag os oedden nhw wedi derbyn gwybodaeth am gefnogaeth gan rywun sydd ddim yn enwog.

Nid peth drwg yw hi fod enwog am dangos eu barnau gwleidyddol – mae’n meddwl bod fwy o bobl yn mynd ati i bleidleisio. Ond, mae’n debygol bydd dilyn cefnogaeth enwogion o ymgeiswyr yn wneud i rai pleidleisio yn yr un ffordd â’i hoff enwogion, yn hytrach na phleidleisio am yr hyn bydd o fwyaf werth i’r unigolyn.

Heb os, mae gan enwogion rôl bwysig yn ein cymdeithas. Mae rhoi cefnogaeth i ymgeiswyr mewn unrhyw achos yn anodd, yn enwedig gan nad yw enwogion yn arbenigwyr. Ni ellir addysgu pob un person am faterion cymdeithasol sy’n benodol iddyn nhw.

Mae barnau enwogion yn cael ei ystyried yn fwy aml na barnau gwyddonwyr gwleidyddol. Mae rhai enwogion yn wir ceisio dysgu ei hunain ac eraill am faterion cymdeithasol sy’n bwysig, wrth gwrs. Dechreuodd yr actor Captain America Chris Evans y wefan ‘A Starting Point’ i addysgu eraill am wleidyddiaeth Americanaidd, cyn yr etholiad ym mis Tachwedd.

Ar y cyfan, nid yw cefnogaeth gan enwogion yn cael ei hystyried yn niweidiol; mae gan bob un farn. Y broblem yw os bod y gefnogaeth yn golygu bod rhai yn pleidleisio heb wneud ymchwil penodol i’r polisïau.

Mae pleidleisio’n hanfodol wrth creu newid yn y byd. Nid yw hi’n bwysig am bwy eich bod yn pleidleisio – y pwysigrwydd yw bod eich pleidlais yn hanfodol i’ch dyfodol penodol. Heb ymchwilio i ymgeisydd mae enwogion wedi dangos cefnogaeth iddyn nhw, mae’n bosib eich bod yn pleidleisio am ymgeisydd sydd ddim yn cael yr un farn wleidyddol oherwydd eich bod yn hoffi eich hoff actor.

Cyn Etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2020, mae’n bwysig eich bod yn ymchwilio i bob plaid er mwyn asesu pa blaid sy’n wneud y newidiadau hoffech chi weld yn ein cymdeithas.