Y ddadl dros nwyddau dianghenraid yng Nghymru

Nid yw nwyddau sy'n cael eu hystyried fel dianghenraid yn cael eu gwerthu mewn archfarchnadoedd yn ystod y cyfnod clo byr.

Gan Catrin Lewis | Golygydd Taf-od

Fel rhan o ganllawiau coronavirus diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae gwaharddiad wedi cael ei osod ar werthu nwyddau dianghenraid mewn archfarchnadoedd. Mae hyn er mwyn cyfyngu’r amser y bydd cwsmeriaid yn ei dreulio yn y siopau ac er mwyn sicrhau na fydd pobl yn mynd i’r archfarchnadoedd oni bai ei fod yn angenrheidiol.

Mae hyn wedi arwain at adlach gan y cyhoedd ac mae dros 58,000 o bobl bellach wedi arwyddo deiseb i’r Senedd yn gwrthwynebu’r penderfyniad a wnaed gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford. Dyma’r bedwaredd ddeiseb i gyrraedd mwy na 25,000 o lofnodion.

Mae’r gwaharddiadau yn cynnwys nwyddau fel dillad, offer trydanol, teganau, llyfrau a dodrefn tŷ. Yn wreiddiol nid oedd caniatâd i archfarchnadoedd werthu’r nwyddau hyn hyd at ddiwedd y cyfnod clo tan ar y 9fed o Dachwedd. Fodd bynnag, mae rhai eithriadau wedi eu gwneud erbyn hyn.

Yn dilyn yr adlach a’r ymateb ar gyfryngau cymdeithasol, mae rhestr newydd wedi cael ei gyhoeddi o nwyddau sy’n cael eu hystyried fel angenrheidiol sy’n cynnwys dillad babi a chardiau cyfarch.

Yn ogystal, cyhoeddodd Mr Drakeford ddydd Sul y bydd hawl i gwsmeriaid ofyn i gael prynu nwyddau sydd ddim yn ymddangos ar y rhestr o dan amgylchiadau eithriadol a chyn belled ei fod yn synhwyrol.

Dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn gobeithio bydd y canllawiau newydd

“yn rhoi datrysiad ymarferol i fasnachwyr a chwsmeriaid. Fodd bynnag, ni allwn symud o’r egwyddor ganolog y dylai masnachwyr gyfyngu gwerthiant nwyddau dianghenraid yn ystod y clo byr.”

Gwnaed y penderfyniad yn wreiddiol oherwydd y pryderon oedd gan rhai am y gwerthiant o nwyddau dianghenraid mewn archfarchnadoedd yn ystod y cyfnod clo cyntaf. Dadleuodd rhai bod hyn yn rhoi mantais annheg i archfarchnadoedd tra roedd yn rhaid i fusnesau bach gau’n gyfan gwbl.

Er gwaethaf yr ymateb negyddol, dywedodd Mr Drakeford ei fod yn credu bod y penderfyniad cywir wedi cael ei wneud ac felly bydd y gwaharddiadau’n aros mewn lle am weddill y cyfnod clo byr.

“Ein penderfyniad gwreiddiol yw’r un iawn. Os oes angen ailedrych ar sut mae’r rheolau yn cael eu gweithredu a’u dehongli – yna mi wnawn ni hynny.”

Un o’r prif resymau tu ôl addasu’r gwaharddiad yw’r ffaith bod esiamplau wedi codi dros y penwythnos o nwyddau dianghenraid yn dod yn angenrheidiol i bobl mewn sefyllfaoedd eithriadol. Er enghraifft soniodd Mr Drakeford am un achos sef,

“dros y penwythnos am blentyn yn cyrraedd ei deulu maeth heb ddim – y mae hynny yn fater eithriadol ac yn sefyllfa sydd angen delio â hi”.

Yn ogystal, rhannodd Chelsea Jones o’r Rhondda ei phrofiad hi ar Facebook. Dywedodd ei bod wedi gorfod mynd a’i merch i’r ysbyty yng Nghaerdydd ac wedi ceisio mynd i archfarchnad gyfagos i brynu pyjamas iddi gan fod gwaed ar ei dillad hi. Fodd bynnag, ni chafodd brynu rhai oherwydd y cyfyngiadau ar werthu dillad. O ganlyniad roedd yn rhaid i Chelsea yrru adref mewn panig i nôl dillad. Dywedodd y canlynol am y cyfyngiadau:

“Chi byth yn gwybod pryd mae nwyddau dianghenraid yn gwbl angenrheidiol,”

ac aeth yn ei blaen i ychwanegu

“Dwi ddim yn un i danseilio difrifoldeb Covid ac rwyf wastad wedi ceisio ufuddhau i’r rheolau ond mae’n rhaid i’r rheolau yma newid”.

Felly, mae’r Prif Weinidog yn galw ar bobl i ddefnyddio eu synnwyr cyffredin unwaith eto ac i beidio mynd i archfarchnadoedd os nad yw’n gwbl angenrheidiol gwneud hynny. Y gobaith yw y bydd y cyfnod clo byr fod yn lleihau’r straen ar y GIG dros yr wythnosau nesaf ac mewn tro’n achub bywydau. Mae effeithiolrwydd y cyfyngiadau yn debyg o ddod i’r amlwg wrth edrych ar yr ystadegau dros yr wythnosau nesaf.