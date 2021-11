Y Ddawns Ryng-gol yn dychwelyd i Aberystwyth

Eleni gwelwyd y Ddawns Ryng-golegol yn dychwelyd i Brifysgol Aberystwyth am y tro cyntaf ers i gyfyngiadau Cofid-19 lacio.

Gan Nansi Eccott | Golygydd Taf-od

Ar benwythnos yr 20fed o Dachwedd teithiodd cymdeithasau Cymraeg prifysgolion Caerdydd, Bangor, Abertawe a’r Drindod Dewi Sant i ymuno ag Aberystwyth ar gyfer y Ddawns Ryng-golegol. Mae gweithgareddau Rhyng-golegol yn draddodiad sydd wedi uno siaradwyr Cymraeg Prifysgolion Cymru am ddegawdau ac yn gyfle i hyd at 1000 o fyfyrwyr gymdeithasu, cystadlu a dathlu eu Cymreictod. Mae’r Prifysgolion yn gallu arddangos eu doniau creadigol, cerddorol a chwaraeon drwy gystadlu yn yr Eisteddfod Ryng-golegol a gynhelir yn flynyddol ym mis Mawrth a’r Ddawns Ryng-golegol ym mis Tachwedd

Y Ddawns Ryng-gol yw un o uchafbwyntiau’r sîn gerddorol Gymraeg ac eleni Dienw, Kim Hon, Bwncath a’r Cledrau oedd yn perfformio i dros 600 o fyfyrwyr o ledled y wlad yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Ar ôl rhyddhau albwm newydd, Cashews Blasus, eleni, Y Cledrau oedd yn cau’r gig Nos Sadwrn. Dywedodd Marged Gwenllian, aelod o’r Cledrau, ei bod hi a gweddill y band wedi mwynhau’r cyfle i allu perfformio unwaith eto mas draw. Ychwanegodd- “Dydy chwarae i gamera erioed wedi’n siwtio ni fel band, achos ein bod ni’n dibynnu gymaint ar egni cynulleidfa. Mae’n caneuon ni’n eitha ‘shouty’, sy’n gofyn am gynulleidfa i weiddi canu hefo ni, ac mae’r hwyl i gyd yn ddibynnol ar gynulleidfa dda, felly de ni’n andros o falch o fod nôl yn gigio.”

Aeth Marged ymlaen i bwysleisio pwysigrwydd digwyddiadau Rhyng-golegol i fyfyrwyr y wlad a thu hwnt wrth ddweud:

“Dwi’n meddwl ei bod hi’n hawdd iawn byw mewn bybl yn dy brifysgol, ac anghofio am bawb y tu allan iddo fo, felly mae’n gyfle i weld dy ffrindiau eraill unwaith eto a chwrdd â’u grŵp ffrindiau nhw. Hefyd, mae rhai prifysgolion â chymdeithas Gymraeg gymharol fach (e.e. GymGym Lerpwl neu Abertawe), felly mae’n anodd iddyn nhw drefnu gig neu dwrnamaint chwaraeon mawr drwy gyfrwng y Gymraeg, felly mae tynnu pawb at ei gilydd am un penwythnos gwallgo’ yn gyffro mawr bob tro.”